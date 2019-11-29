Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

Takımın sergilediği futbol ve aldığı skorlardan rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ersun Yanal'la görüştüğü ve çok sert ifadeler kullandığı belirlendi. İşte Koç-Yanal görüşmesinde yaşananlar... Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor!.. Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı. TRANSFERLERİ HATIRLATTI Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Takvim'in haberine göre Koç'un, 'Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz' dediği öğrenildi. 'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ! Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, 'Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!' diye konuştuğu belirlendi. ÇOK SERT CÜMLELER KURDU Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, 'Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız' ifadesini kullandığı da öğrenildi. TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.