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'tan 'a şok sözler!

Takımın sergilediği futbol ve aldığı skorlardan rahatsız olan Başkanı 'un geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör 'la görüştüğü ve çok sert ifadeler kullandığı belirlendi. İşte Koç-Yanal görüşmesinde yaşananlar...

TAKVİM Spor
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:38
Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken 'de sinirler geriliyor!..

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan 'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör 'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

TRANSFERLERİ HATIRLATTI

Alınan bilgilere göre kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

Takvim'in haberine göre Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!

Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

ÇOK SERT CÜMLELER KURDU

Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan 'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şok sözler!

TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

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