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Almanya 'ı konuşuyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan , ilk maçında 'e karşı mücadele etti. İşte Alman basınında Ozan Kabak yorumları...

Giriş Tarihi: 28.01.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 09:53
Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservisle Stuttgart'a gönderdiği 18 yaşındaki yıldızı Ozan Kabak ilk maçına Bayern Münih karşısında çıkarken, takımı sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Savunmanın ortasında Benjamin Pavard'ın sakatlığına, maç öncesi bir diğer stoper Timo Baumgartl'ın hastalanması eklenince Ozan kendisini bir anda ilk 11'de buldu.

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Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

90 dakika sahada kalan Ozan, 36 kez topla buluşurken, 23 kez isabetli pas yaptı. Yüzde 78.3 pas isabeti sağladı.

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Yüzde 58.8 ikili mücadeleye girdi. Bir kez rakibini engellerken bir kez de top kaptı.

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Bayern'in golleri Thiago, Gentner (kk), Goretzka ve Lewandowski'den geldi. Lewandowski bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Milliyet'in haberine göre kentin yerel basınından Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW), 'ın ilk maçındaki performansını 'Vasat' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

"SERT BİR OYUN TARZI VAR"

Her futbolcu için 1'den 6'ya kadar puanlamada bulunan ZVW, Ozan Kabak'a sağlam ve yetersiz arasında gösterdiği 3.5 notunu uygun gördü.

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