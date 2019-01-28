Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk maçında Bayern Münih'e karşı mücadele etti. İşte Alman basınında Ozan Kabak yorumları... Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservisle Stuttgart'a gönderdiği 18 yaşındaki yıldızı Ozan Kabak ilk maçına Bayern Münih karşısında çıkarken, takımı sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Savunmanın ortasında Benjamin Pavard'ın sakatlığına, maç öncesi bir diğer stoper Timo Baumgartl'ın hastalanması eklenince Ozan kendisini bir anda ilk 11'de buldu. 90 dakika sahada kalan Ozan, 36 kez topla buluşurken, 23 kez isabetli pas yaptı. Yüzde 78.3 pas isabeti sağladı. Yüzde 58.8 ikili mücadeleye girdi. Bir kez rakibini engellerken bir kez de top kaptı. Bayern'in golleri Thiago, Gentner (kk), Goretzka ve Lewandowski'den geldi. Lewandowski bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Milliyet'in haberine göre kentin yerel basınından Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW), Ozan Kabak'ın ilk maçındaki performansını 'Vasat' başlığıyla okuyucularına duyurdu. 'SERT BİR OYUN TARZI VAR' Her futbolcu için 1'den 6'ya kadar puanlamada bulunan ZVW, Ozan Kabak'a sağlam ve yetersiz arasında gösterdiği 3.5 notunu uygun gördü.