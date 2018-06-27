Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, Alpay Özalan'ın annesi Esma Özalan, kardeşi Işıl Özalan Sarıoğlu, eşi Cansel Özalan ve halaları Münevver ve Müberra Özalan, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ve Özalan ailesinin yakınları ile spor camiası katıldı.