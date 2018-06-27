Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterildiği İzmir ikinci bölge ikinci sıradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan bir süre akciğer kanseri ile mücadele etmiş daha sonra da kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde hayatını kaybetmişti.