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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli futbolcu ve AK Parti'den milletvekili seçilen 'ın babası Mustafa Özalan (73), Başbakan 'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 15:33
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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterildiği İzmir ikinci bölge ikinci sıradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan eski milli futbolcu 'ın babası Mustafa Özalan bir süre akciğer kanseri ile mücadele etmiş daha sonra da kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde hayatını kaybetmişti.

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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken babasının acı haberini alan Özalan, apar topar İstanbul'a döndü.

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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

BAŞBAKAN YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI

Defin işlemleri nedeniyle İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığından cenazeyi alarak İzmir'e getiren 'ın babası için cenaze töreni düzenlendi.

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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan , İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, 'ın annesi Esma Özalan, kardeşi Işıl Özalan Sarıoğlu, eşi Cansel Özalan ve halaları Münevver ve Müberra Özalan, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ve Özalan ailesinin yakınları ile spor camiası katıldı.

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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Cenaze töreni öncesi konuşan Başbakan Yıldırım, "Malum, İzmir milletvekilimiz Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, rahmete kavuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenaze töreninde bulunmak için geldim. Buradan da Ankara'ya gideceğim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Özalan'ın cenazesini Başbakan Yıldırım ve birlikte taşıdı.

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'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi.

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