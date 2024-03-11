Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün'ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:06

Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün'ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Alperen Şengün sakatlık haberleri ile gündemdeki yerini aldı. A Milli basketbolcumuz, Houston Rockets takımında NBA kariyerine en üst perdeden devam ederken talihsiz bir olay yaşadı. Sacramento Kings'in 112-104 mağlup olduğu maçta 40 saniye kala Şengün, blok sıçrayışını gerçekleştirdiği sırada sakatlandı. Maçtan tekerlekli sandalye ile ayrılan genç yıldız için ilk açıklama geldi. İşte, Alperen Şengün'ün sağlık durumu...

Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Alperen Şengün sakatlandı mı, durumu nasıl gibi sorular heyecanla takip edilen NBA maçı sonrası gündeme geldi. Son dönemde kariyerini müthiş bir ivmeyle yukarı taşıyan milli basketbolcu, 29 dakika sahada kaldığı maçta 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Ancak bitime 40 saniye kala kötü bir düşüş yaşadı. İşte, Alperen Şengün'ün sağlık durumu...

Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIK YAŞADI!

108-100 önde olan Rockets takımında Alperen Şengün sahada 40 saniye kala blok için zıpladı. Yere kötü şekilde düşen Şengün, dizini tutarak yerde kaldı ve oyun dışına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Maçı tekerlekli sandalye ile terk eden ve oldukça üzülen Şengün sağlık kontrollerine alındı.

İlk açıklama Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka'dan geldi:

Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

ALPEREN ŞENGÜN SAĞLIK DURUMU

"Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Bence deplasmandaki en iyi galibiyetlerimizden biri. Onun çok büyük bir payı vardı. Orada neler olduğunu göreceğiz. Spekülasyon yapmaktan nefret ediyorum. Bileğinin üzerine kötü bir şekilde düşmüş gibi gözüküyordu."

Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Fred VanVleet ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sakatlıklar oyunun bir parçası. Takım arkadaşlarınızın, özellikle bunu daha önce yaşamamış gençlerin bu durumla karşı karşı kaldığını görmek her zaman zordur. Sert ve korkutan bir sakatlık. Umarım tüm kontroller temiz gelir."

SON DAKİKA