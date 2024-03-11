Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:06
Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün'ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Alperen Şengün sakatlık haberleri ile gündemdeki yerini aldı. A Milli basketbolcumuz, Houston Rockets takımında NBA kariyerine en üst perdeden devam ederken talihsiz bir olay yaşadı. Sacramento Kings'in 112-104 mağlup olduğu maçta 40 saniye kala Şengün, blok sıçrayışını gerçekleştirdiği sırada sakatlandı. Maçtan tekerlekli sandalye ile ayrılan genç yıldız için ilk açıklama geldi. İşte, Alperen Şengün'ün sağlık durumu...