Alperen Şengün sakatlık ile gündemde! NBA yıldızı Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama

ALPEREN ŞENGÜN SAĞLIK DURUMU

"Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Bence deplasmandaki en iyi galibiyetlerimizden biri. Onun çok büyük bir payı vardı. Orada neler olduğunu göreceğiz. Spekülasyon yapmaktan nefret ediyorum. Bileğinin üzerine kötü bir şekilde düşmüş gibi gözüküyordu."