Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:41

THY Eurolegaue'de final heyecanı yaşanıyor. Avrupa Ligi temsilcimiz Efes, üst üste 3 kez finale çıkmanın gururunu yaşıyor. Bu noktada Eurolegaue final maçı tarihi, saati ve kanalı basketbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Bu noktada Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Son saniye basketiyle final fourda Yunan takımı Olympiacos'u 77-74 mağlup eden lacivert beyazlılar müthiş bir gurur yaşatıyor. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Turkish Airlines Eurolegaue Anadolu Efes Real Madrid maçı hakkında merak edilenler…