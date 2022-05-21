Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:41

Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

THY Eurolegaue'de final heyecanı yaşanıyor. Avrupa Ligi temsilcimiz Efes, üst üste 3 kez finale çıkmanın gururunu yaşıyor. Bu noktada Eurolegaue final maçı tarihi, saati ve kanalı basketbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Bu noktada Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Son saniye basketiyle final fourda Yunan takımı Olympiacos'u 77-74 mağlup eden lacivert beyazlılar müthiş bir gurur yaşatıyor. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Turkish Airlines Eurolegaue Anadolu Efes Real Madrid maçı hakkında merak edilenler…

Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan Stark Arena'da oynanacak final mücadelesinde geri sayım başladı. Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Soruları tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. 3 kez üst üste finale gitmenin haklı gururunu yaşayan lacivert beyazlılar final fourda Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. THY Eurolegaue final maçı heyecanını canlı yaşamak isteyenler Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? sorusunu yakın takibe aldı. İşte Anadolu Efes Real Madrid maçı canlı izle ekranı…

Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ANADOLU EFES – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stark Arena'da oynanacak basketbol maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi (bugün) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ANADOLU EFES – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Kıran kırana geçecek Eurolegaue final maçı canlı olarak beIN Sports Haber ekranlarından yayınlanacak.

Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ANADOLU EFES ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR!

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan takımı Olympiacos'u Micic'in son saniye basketiyle 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Heyecanlı dakikalar yaşatan lacivert beyazlılar 3 kez üste üste finale gitmenin gururunu yaşatıyor.

Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Anadolu Efes ilk final macerasını 2018-2019 sezonunda yaşadı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe'yi 92-73 mağlup ederek finale çıkan Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

SON DAKİKA