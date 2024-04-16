Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
12:52
Anadolu Efes Virtus Bologna maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes Virtus Bologna maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
THY EuroLeague Anadolu Efes Virtus Bologna maçı için nefesler tutuldu. Avrupa'daki temsilcimiz Anadolu Efes Play-In'in 9-10 eşleşmesinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk edecek. Andolu Efes Play, Off yolunda ilerlemek için tek maçta rakibine karşı galip gelmek zorunda Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı canlı izle ekranı