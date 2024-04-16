Anadolu Efes Virtus Bologna maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes Virtus Bologna maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Virtus Bologna kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili birçok ayrıntı araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?