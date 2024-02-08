Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
07:41
Antalyaspor Beşiktaş maçı Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 tur maçında kırmızı beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak turda kaybeden takım elenecek. Siyah beyazlı takım kadrosundaki eksiklere rağmen adını çeyrek finale yazdırmada kararlı. Ümit Öztürk düdük çalacağı müsabakada Antalyaspor'un tek hedefi galibiyet. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair tüm ayrıntılar…