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Haberler Galeri Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:41

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11'ler

Antalyaspor Beşiktaş maçı Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 tur maçında kırmızı beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak turda kaybeden takım elenecek. Siyah beyazlı takım kadrosundaki eksiklere rağmen adını çeyrek finale yazdırmada kararlı. Ümit Öztürk düdük çalacağı müsabakada Antalyaspor'un tek hedefi galibiyet. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair tüm ayrıntılar…

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Kırmızı beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda BJK'yi konuk edecek. Kritik mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK son 16 turu kapsamında bugün karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor Beşiktaş mücadelesi saat 20.45'de başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

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Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara gelecek. Antalyaspor Beşiktaş mücadelesi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

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