Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.