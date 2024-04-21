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Haberler Galeri Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 12:30

Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

La Liga'da bugün evinde Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor... İspanya kariyerine sakatlıklarla başlayan genç yıldızımız yine İspanyolların gündemine gündeminde. Az süre bulmasından dolayı rahatsız olduğu iddia edile Arda Güler için iki ezeli takım transferde rakip oldu. İşte milli yıldızımıza talip oldu o iki takım...

Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

La Liga'nın iki devi bugün El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu'da 22.00'de başlayacak karşılaşmada 78 puanlı Los Galacticos, 70 puanlı Barça'yı konuk edecek.

Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

78 puanla lider durumda olan Real Madrid, bugün en yakın rakibi Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluk için avantajlı hale gelmek istiyor.

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Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise penaltılar sonucunda Manchester City'i eleyerek yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti.

Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM REAL MADRİD

Ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Real Madrid, 67 gol atarak ligin en golcü takım konumunda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar 20 golle de ligin en az gol yiyen takımı.

Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

Deneyimli kaleci Courtois'nın bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemediği takımda Kepa Arrizabalaga ve Andriy Lunin kaleyi korurken, Real 16 maçta kaleyi gole kapatmayı başardı.

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