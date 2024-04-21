Giriş Tarihi: 21.04.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
12:30
Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...
La Liga'da bugün evinde Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor... İspanya kariyerine sakatlıklarla başlayan genç yıldızımız yine İspanyolların gündemine gündeminde. Az süre bulmasından dolayı rahatsız olduğu iddia edile Arda Güler için iki ezeli takım transferde rakip oldu. İşte milli yıldızımıza talip oldu o iki takım...