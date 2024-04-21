Arda Güler için iki ezeli rakip talip oldu! Real Madrid-Barcelona maçı öncesi transferde flaş gelişme...

EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM REAL MADRİD

Ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Real Madrid, 67 gol atarak ligin en golcü takım konumunda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar 20 golle de ligin en az gol yiyen takımı.