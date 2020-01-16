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Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, turuncu lacivertlilerle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş, Barcelona da tecrübeli oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi. Adı bir süre Galatasaray'la anılan öncek yönetimin sıcak bakmadığı Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu.