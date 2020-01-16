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'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, turuncu lacivertlilerle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş, Barcelona da tecrübeli oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi. Adı bir süre Galatasaray'la anılan öncek yönetimin sıcak bakmadığı Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 20:49
Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu
Ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le arasındaki buzları eritmişti ve Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.
Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'ın transferini veto etti ve transfer gerçekleşmedi. 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.

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Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

DIEGO MARADONA HAYRANI!

Habere göre, 'ın Arjantin efsanesi Diego Maradona'ya büyük hayranlık duyduğu ve 'ta oynama isteğinde bunun etken olduğu ifade edildi.

Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTİYOR!
Arjantin basınından TyC Sports'un haberine ile sözleşmesini karşılık fesh eden ; Arjantin ekiplerinden 'ta forma giymek istiyor. Menajerlerin Boca Juniors ile temasa geçtiği ve henüz netleşen bir şey olmadığı kaydedildi.

Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

Ülkemizde Galatasaray'da yetişen, ardından İspanya'da ve Barcelona formalarını terleten milli oyuncu, halen Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu. Son dönemde kiralık olarak forma giydiği 'de forma şansı bulamayan 'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.


Arda Turan'ın transfer olmak istediği takım belli oldu

'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, , Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak 'de forma giymişti.

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