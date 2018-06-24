Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

Dünya Kupası'nda 1 puanda kalan Arjantin'de oyuncular toplantı yaptı ve hocalarının maça çıkmamasını istedi. İşte gelişmeler ve ülkeyi sallayacak karara dair detaylar... Büyük umutlarla geldiği 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda İzlanda ile berabere kalan Arjantin, ikinci maçta da beklediğini bulamadı. Hırvatistan'a 3-0 kaybederek 1 puanda kalan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli'nin taktikleri tartışma konusu oldu. 58 yaşındaki teknik adam ile futbolcular arasında Hırvatistan maçının ardından sinirler gerildi! Sampaoli, yaptığı açıklamayla sorumluluğu üstlenmesine rağmen oyuncular sakinleşmedi. Futbolcular, gruptaki son maçları olan Nijerya karşısında teknik direktör Sampaoli'nin takımın başında olmamasını istedi. Kendi aralarında toplantı gerçekleştiren Tangocular, Sampaoli'nin bir an önce gönderilerek Nijerya maçına çıkmamaları yönünde karar aldı. Oyuncuların toplantısında ölüm kalım maçı anlamına gelen Nijerya karşılaşmasında takımın başında Burruchaga olması yönünde fikir birliği çıktı. 55 yaşındaki Arjantinli Jorge Luis Burruchaga, son olarak 2016-17 sezonunda ülkesindeki CA Sarmiento'yu çalıştırmıştı.