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'de deprem! Messi ve ...

'nda 1 puanda kalan 'de oyuncular toplantı yaptı ve hocalarının maça çıkmamasını istedi. İşte gelişmeler ve ülkeyi sallayacak karara dair detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 09:12
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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

Büyük umutlarla geldiği 2018 'nda D Grubu'nda İzlanda ile berabere kalan , ikinci maçta da beklediğini bulamadı.

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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

Hırvatistan'a 3-0 kaybederek 1 puanda kalan ve gruptan çıkma şansını zora sokan 'de teknik direktör Jorge 'nin taktikleri tartışma konusu oldu.

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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

58 yaşındaki teknik adam ile futbolcular arasında Hırvatistan maçının ardından sinirler gerildi! , yaptığı açıklamayla sorumluluğu üstlenmesine rağmen oyuncular sakinleşmedi.

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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

Futbolcular, gruptaki son maçları olan Nijerya karşısında teknik direktör 'nin takımın başında olmamasını istedi.

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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

Kendi aralarında toplantı gerçekleştiren Tangocular, 'nin bir an önce gönderilerek Nijerya maçına çıkmamaları yönünde karar aldı.

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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

Oyuncuların toplantısında ölüm kalım maçı anlamına gelen Nijerya karşılaşmasında takımın başında Burruchaga olması yönünde fikir birliği çıktı.

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'de deprem! Messi ve ...
Arjantin'de deprem! Messi ve Sampaoli...

55 yaşındaki li Jorge Luis Burruchaga, son olarak 2016-17 sezonunda ülkesindeki CA Sarmiento'yu çalıştırmıştı.

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