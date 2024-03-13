Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
12:27
Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Londra ekibi Arsenal, rövanş maçında evinde Porto'yu ağırladı. İlk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, dün Trossard'ın golüyle 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve Arsenal rakibini penaltılarda geçmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı. Maça ise Arteta ve Conceiçao arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. İşte o anlar ve Arsenal-Porto maçının özeti...