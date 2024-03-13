Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

RAYA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Arsenal kullandığı dört penaltı atışında Odegaard, Havertz, Saka ve Rice ile hata yapmadı. Porto ise Eduardo Pepe ve Grujic ile penaltı atışlarını gole çevirirken Wendell ile Galeno beyaz noktada başarılı olamadı.