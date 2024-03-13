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Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:27

Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Londra ekibi Arsenal, rövanş maçında evinde Porto'yu ağırladı. İlk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, dün Trossard'ın golüyle 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve Arsenal rakibini penaltılarda geçmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı. Maça ise Arteta ve Conceiçao arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. İşte o anlar ve Arsenal-Porto maçının özeti...

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Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Gecenin zorlu maçında Arsenal evinde Porto'yu konuk etti.

Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

ZORLU MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Gecenin diğer karşılaşmasında Emirates Stadyumu'nda İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırladı.

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Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

Arsenal, karşılaşmanın ilk yarısını 41'inci dakikada Leandro Trossard'ın tek golüyle 1-0 önde bitirdi.

Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

ARSENAL 2. GOLÜ BULAMADI VE PENALTILARA GİDİLDİ

Karşılaşmanın 90 dakikası ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi 1-0 tamamlandı. Toplamda 1-1'lik eşitlik bozulmazken takımlar 120 dakikanın sonunda penaltı atışlarına gitti.

Arsenal-Porto maçın sonrası ortalık karıştı! Arteta ve Conceiçao arasında gerginlik: Olay iddia...

RAYA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Arsenal kullandığı dört penaltı atışında Odegaard, Havertz, Saka ve Rice ile hata yapmadı. Porto ise Eduardo Pepe ve Grujic ile penaltı atışlarını gole çevirirken Wendell ile Galeno beyaz noktada başarılı olamadı.

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