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Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'a kadrosuna katan sarı-lacivertliler asıl bombayı patlatmak üzere. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya dahil etmeyi amaçlayan Kanarya'da dünyaca ünlü isim ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...