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Asıl bomba şimdi patlıyor! dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'a kadrosuna katan sarı-lacivertliler asıl bombayı patlatmak üzere. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya dahil etmeyi amaçlayan Kanarya'da dünyaca ünlü isim ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 21:07
Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Başarısız geçen bir sezonu geride bırakan yeni sezonda bambaşka bir yapıya bürünecek.

Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanacak olan yeni sezonda kadro mühendisliği de buna göre şekillendiriliyor.

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Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Teknik direktörlüğe 'u getiren için çalışmalarını sürdürüyor.

Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

'de teknik direktörlüğe 'un getirilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği resmen açıklanacak.

Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya toplayarak dengeli bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar , , , ve transferlerini bitirdi.

Asıl bomba şimdi patlıyor! Fenerbahçe dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Transferde hız kesmeye niyeti olmayan asıl bombayı da patlatmak üzere.

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