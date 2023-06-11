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Haberler Galeri ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle linki ATV canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 15:32

ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle linki ATV canlı yayın ekranında!

ATV canlı maç izle ekranı araştırmaları başladı. 2023 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Emre Belözoğlu liderliğindeki Başakşehir final maçında karşı kozlarını paylaşacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada ATV canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın izle linki ile takip edilecek. İşte, ATV canlı izle linki ve 2023 Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasına dair ayrıntılı bilgiler.

ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın linki ATV canlı izle ekranında!

ATV canlı izle ekranı 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali için araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, final maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler, 10 yıllık kupa hasretine nokta koymaya çalışacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler ise tarihinde ilk kupa zaferini yaşamak için sahada olacak. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. ATV canlı yayın izle Fenerbahçe Başakşehir maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 20.45'i gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte, ATV canlı maç izle!

ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın linki ATV canlı izle ekranında!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı, 11 Haziran 2023 Pazar günü yani bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

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ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın linki ATV canlı izle ekranında!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın linki ATV canlı izle ekranında!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo

ATV CANLI MAÇ İZLE | 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın linki ATV canlı izle ekranında!

ATV CANLI YAYIN FREKANSI

Uydu Frekansları

ATV' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

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