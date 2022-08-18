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Haberler Galeri Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:45

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda sorusu, futbolseverler tarafından birkaç gündür soruluyor. Sebepleri arasında uzun süredir Fenerbahçe maçı canlı yayın yapacak kanalın belirlenememesi ile alakalı. Son dakika haberine göre yayın yapacak kanal belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Futbolseverler, Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Jorge Jesus önderliğinde Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi sürdürüyor. Slovacko'yu toplamda 4-1'lik skorla mağlup eden sarı kanarya, Avusturya ekibi Austria Wien'i deplasmanda mağlup etmek istiyor. Futbolseverler de Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Sarı kanarya turu geçtiği takdirde Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak? Austria Wien - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

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