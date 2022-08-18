Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:45

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda sorusu, futbolseverler tarafından birkaç gündür soruluyor. Sebepleri arasında uzun süredir Fenerbahçe maçı canlı yayın yapacak kanalın belirlenememesi ile alakalı. Son dakika haberine göre yayın yapacak kanal belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Futbolseverler, Austria Wien - Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!