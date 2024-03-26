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Haberler Galeri Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:08

Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!

Avusturya Türkiye maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. EURO 2024 için ikinci hazırlık maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, ilk karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Moral depolamak isteyen ay-yıldızlılar galibiyete odaklandı. Montella'nın hangi ilk 11'e şans vereceği de merak konusu. Şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayımlanacak milli maç canlı yayın ile takip edilecek. İşte, 26 Mart Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD ekranı...

Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!

Avusturya Türkiye maçı şifresiz canlı izle ekranı takip edilmeye başladığı Geçtiğimiz maçta olduğu gibi TRT Spor ekranlarından takip edilecek karşılaşma için heyecan dorukta. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde moral bulmak isteyen Türkiye, sahada yerini alıyor. İşte, Avusturya Türkiye maçı canlı izle ekranı!

Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 maçlarına hazırlanan Türkiye, Avustruya ile karşılaşıyor. Macaristan ile çıktıkları ilk hazırlık maçını 1-0 kaybeden takım bu kez galibiyet bekliyor. Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Mart Salı günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak.

Müsabakada İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak. Milli maç canlı yayın TRT Spor ekranlarında olacak.

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Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Türkiye Avusturya maçında muhtemel kadro:

Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Cenk, Salih, Hakan, Barış Alper, Abdülkadir, Kerem, Yusuf

Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Milli maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Avusturya Türkiye maçı canlı izle HD | Avusturya Türkiye hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı

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