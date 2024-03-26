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Haberler Galeri Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:07

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın ardından Avusturya ile hazırlık maçına çıkıyor. EURO 2024 hazırlığı yapan Milliler çıktıkları ilk hazırlık karşılaşmasını 1-0 kaybetti. Bu akşam oynanacak milli maçın canlı yayın kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Montella yönetimindeki takım bu kez galibiyet bekliyor. İtalyan hakem Daniele Chiffi tarafından yönetilecek Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Peki; Avusturya Türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. Teknik adam Montella'nın ilk maçta oynamayan futbolculara şans vermesi bekleniyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) karşılaşmalarına hazırlanan milli takım yeni karşılaşmaya odaklandı. Milli maç canlı yayın ile şifresiz olarak takip edilecek. Peki; Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar...

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 maçlarına hazırlanan Türkiye, Avustruya ile karşılaşıyor. Macaristan ile çıktıkları ilk hazırlık maçını 1-0 kaybeden takım bu kez galibiyet bekliyor. Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Mart Salı günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak.

Müsabakada İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak.

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Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç canlı yayın TRT Spor ekranlarında olacak.

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

MONTELLA İLK YENİLGİSİNİ ALDI!

Montella ile EURO 2024 elemelerinde oldukça konuşulan bir performans ortaya koyan A Milli Takım, teknik adamla ilk yenilgisini hazırlık maçında aldı.

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Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı

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