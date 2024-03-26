Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye canlı yayın bilgisi

Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. Teknik adam Montella'nın ilk maçta oynamayan futbolculara şans vermesi bekleniyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) karşılaşmalarına hazırlanan milli takım yeni karşılaşmaya odaklandı. Milli maç canlı yayın ile şifresiz olarak takip edilecek. Peki; Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar...