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- maçından önce bilmeniz gerekenler

Giriş Tarihi: 26.07.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 10:54
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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde açıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turu ilk maçında bugün ile oynayacağı maç için dün Faroe Adaları'na gitti.

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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

'ın 2 Ağustos'taki rövanş öncesi avantajlı bir skor peşinde olacağı ve Faroe Adaları ülkesinin ilginç özellikleri var.

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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

İşte bazıları:

-Başkent Torshavn'da 1936'da kurulan takım, bu sezon 14 lig maçında 23 yaş ortalaması ile oynadı.

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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

-Torshavn, 850 bin Euro değeri ile 900 bin Euro'luk Mustafa Pektemek'in altında kalıyor.

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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

-Faroe Adaları'nın en eski takımı olan ve daha önce Avrupa Kupaları'nda 24 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ekip, 5 de beraberlik elde etti.

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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

-Maçlarını 1911'de inşa edilen, 5 bin kapasiteli suni çime sahip Gundadalur Stadı'nda oynayan , ligde 28 puanla 4. sırada yer alıyor.

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- maçından önce bilmeniz gerekenler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

-38 yaşındaki Jakup Borg'un çalıştırdığı takım, geçen sezon ilk turda N.Kalju'ya (Estonya) takılmıştı.

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