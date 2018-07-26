B36 Torshavn - Beşiktaş maçından önce bilmeniz gerekenler

Beşiktaş sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde açıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turu ilk maçında bugün B36 Torshavn ile oynayacağı maç için dün Faroe Adaları'na gitti. Beşiktaş'ın 2 Ağustos'taki rövanş öncesi avantajlı bir skor peşinde olacağı B36 Torshavn ve Faroe Adaları ülkesinin ilginç özellikleri var. İşte bazıları: -Başkent Torshavn'da 1936'da kurulan takım, bu sezon 14 lig maçında 23 yaş ortalaması ile oynadı. -Torshavn, 850 bin Euro değeri ile 900 bin Euro'luk Mustafa Pektemek'in altında kalıyor. -Faroe Adaları'nın en eski takımı olan ve daha önce Avrupa Kupaları'nda 24 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ekip, 5 de beraberlik elde etti. -Maçlarını 1911'de inşa edilen, 5 bin kapasiteli suni çime sahip Gundadalur Stadı'nda oynayan B36 Torshavn, ligde 28 puanla 4. sırada yer alıyor. -38 yaşındaki Jakup Borg'un çalıştırdığı takım, geçen sezon ilk turda N.Kalju'ya (Estonya) takılmıştı.