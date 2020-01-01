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  • Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

neden 'u seçti? İşte cevabı

Süper Lig'de ilk devrede perde kapanırken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı yaşanmış, yapılan KAP açıklamasıyla Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarıya farklı bir hoca ve kadroya katılacak yeni isimlerle başlayacak olan Trabzonspor'da ilk transfer ise gerçekleşti. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan Badou Ndiaye Trabzonspor formasını giydi ve Instagram'dan paylaştı. Yıldız futbolcunun neden bordo-mavili kulübü tercih ettiği de ortaya çıktı. İşte çarpıcı detay...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 00:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 07:59
Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

Süper Lig heyecanına 17 Ocak tarihine kadar mola verilirken futbolseverleri heyecanlandıran bir diğer konu olan transfer hareketliliği için sezon 4 Ocak tarihinde başlıyor.

Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

Birçok kulüpten transfer dedikoduları gelmeye devam ederken kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan kulüplerden biri de karadeniz ekibi . Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayarak oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

İkinci yarıda da yakalanan bu güzel havayı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde ilk yarının bitimiyle teknik direktör ayrılığı yaşanmış, Ünal Karaman döneminin kapandığı KAP bildirimi ile duyurulmuştu.

Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

Takımın başına geçecek isim için arayışlar sürerken, eksik görülen bazı mevkilere de oyuncu takviyesi yapmayı planlayan 'da birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

SAVUNMAYA ESKİ FENERLİ!

Savunma mevkine de takviyeler yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine gelen bir diğer isim ise 30 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer.

Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

Daha önce Fenerbahçe formasını da terletmiş olan Danimarkalı yıldız oyuncunun ismi son günlerde Trabzonspor ile çokça anılmaya başlanmış, bordo-mavililerin eski kulübü Fenerbahçe'nin de tekrar kadrosuna katmak istediği oyuncu ile büyük oranda anlaştığı öğrenilmişti.

Badou Ndiaye neden Trabzonspor'u seçti? İşte cevabı

Son olarak Trabzonspor için gündeme şaşırtan bir isim geldi. Belki de ocak transfer döneminin en bomba transferi olarak kayıtlara geçecek olan o isim de yine daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş olan Brezilya'lı 29 yaşındaki 10 numara Giuliano.

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