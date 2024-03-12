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Haberler Galeri Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:19

Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk maçta berabere kalan Barcelona ve Napoli çeyrek finale adını yazdırmak için karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Lewandowski'nin golleriyle 1-1 biten maçın ardından rövanş için heyecan dorukta. Taraftarlar Barcelona Napoli maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Maçın canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Peki; Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona Napoli maçı canlı izle Exxen ekranlarından takip edilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında çıkan sonuçlara göre çeyrek finalin adı belli olacak. Dünyanın dört bir yanından takip edilen maçlarda heyecan dorukta. Peki; Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm bilgiler...

Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ve Napoli 12 Mart Salı günü maça çıkacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE!

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

12 Mart Salı:
Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

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