Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:19
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk maçta berabere kalan Barcelona ve Napoli çeyrek finale adını yazdırmak için karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Lewandowski'nin golleriyle 1-1 biten maçın ardından rövanş için heyecan dorukta. Taraftarlar Barcelona Napoli maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Maçın canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Peki; Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?