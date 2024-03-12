Barcelona Napoli maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 Barcelona Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona Napoli maçı canlı izle Exxen ekranlarından takip edilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında çıkan sonuçlara göre çeyrek finalin adı belli olacak. Dünyanın dört bir yanından takip edilen maçlarda heyecan dorukta. Peki; Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm bilgiler...