Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:47
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler!
Süper Lig'de lider koltuğunda oturan Fenerbahçe, 22. Hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hanesine başarı puanı yazdırmak isteyen sarı lacivertli ekip, deplasmanda mücadele edeceği rakibiyle kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler!