Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11’ler!

Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Gerçekleşecek mücadele öncesinde, heyecanlı bekleyiş başladı. En son Samsunspor karşılaşmasında mücadele eden sarı lacivertli ekip istediği sonucu elde edememiş ve berabere kalmıştı, şimdi ise Başakşehir karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte, Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayaın kanalı ve saati!