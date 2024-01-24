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Haberler Galeri Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:47

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de lider koltuğunda oturan Fenerbahçe, 22. Hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hanesine başarı puanı yazdırmak isteyen sarı lacivertli ekip, deplasmanda mücadele edeceği rakibiyle kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler!

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11’ler!

Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Gerçekleşecek mücadele öncesinde, heyecanlı bekleyiş başladı. En son Samsunspor karşılaşmasında mücadele eden sarı lacivertli ekip istediği sonucu elde edememiş ve berabere kalmıştı, şimdi ise Başakşehir karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte, Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayaın kanalı ve saati!

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11’ler!

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak, Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

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Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11’ler!

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11’ler!

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Muhtemel 11’ler!

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