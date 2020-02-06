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Başkan resmen açıkladı! " gelecek yıl..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir ile kiralık sözleşmesini fesheden ve bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Galatasaray'a transfer olacağı ve Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği yıldız futbolcuya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den onay çıkmamıştı. Hatta Arda Turan nedeniyle Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında ipler gerilmişti. Ara transfer döneminde hiçbir takıma imza atmayan Arda Turan için birçok kulüp ön plana çıkarken yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte Arda Turan'ı isteyen takım ve başkanın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 14:21
Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

Bonservisi 'da bulunan , 'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ile sözleşmesini feshetmiş ve bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun 'a imza atacağı iddia edilmişti.

Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

Teknik Direktörü 'de Başakşehir ile oynanan zorlu karşılaşmadan önce gelip elini öpen ile ilgili birçok açıklamada bulunmuştu

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Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

Sarı kırmızılı teknik direktör, Arda'nın 'a dönüşü ile ilgili yaptığı konuşmada, "Arda Turan konusunda sorduğunuz soru için fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensuz içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim. Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. "

Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

"Çıkarken de buradan, ben bu kararın, iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum." demişti.

Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

Terim'in açıklamalarının ardından tribün grubu, Arda ile ilgili yaptığı sosyal medya duyurusunda, "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." yazısını paylaşmıştı.

Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

Bu açıklamalarla beraber camiasında "Arda Turan geliyor mu?" soruları yöneltilirken Başkan , "Arda Turan, Galatasaray'da futbol oynamış değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'a para da kazandırdı. Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük ve konu kapandı. Bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı yok. Hiçbirimizin Arda'yla ilgili kişisel bir sorunu yok. Arda'nın başarılı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan resmen açıkladı! Arda Turan gelecek yıl...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından , transferine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı-kırmızı olunca dahayatım boyunca hiçbir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim, bununla da iftihar ettim. Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim ama sevindiğim tek bir şey var, ben Galatasaray Spor Kulübüne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle kalacak."

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