Başkan resmen açıkladı! "Arda Turan gelecek yıl..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir ile kiralık sözleşmesini fesheden ve bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Galatasaray'a transfer olacağı ve Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği yıldız futbolcuya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den onay çıkmamıştı. Hatta Arda Turan nedeniyle Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında ipler gerilmişti. Ara transfer döneminde hiçbir takıma imza atmayan Arda Turan için birçok kulüp ön plana çıkarken yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte Arda Turan'ı isteyen takım ve başkanın açıklamaları...