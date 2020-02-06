Başkan resmen açıkladı! "Arda Turan gelecek yıl..."

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda Turan, Galatasaray transferine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı-kırmızı olunca dahayatım boyunca hiçbir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim, bununla da iftihar ettim. Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim ama sevindiğim tek bir şey var, ben Galatasaray Spor Kulübüne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle kalacak."