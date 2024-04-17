Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu senin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibinin belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Nefes kesen mücadeleler devam ederken bu akşam devlerin karşılaşması gerçekleşecek. Mal ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Bayern Münih- Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih- Arsenal maçı detayları