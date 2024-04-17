Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
11:39
Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde yarı finale çıkmak adına karşılaşmalar sürüyor. Bayern Münih ve Arsenal karşılaşması bu akşam gerçekleşecek. Allianz Stadyumu'nda oynanacak müsabakada iki güçlü rakip kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın saati ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarından Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Arsenal maçı canlı izle ekranı