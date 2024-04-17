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Haberler Galeri Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:39

Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde yarı finale çıkmak adına karşılaşmalar sürüyor. Bayern Münih ve Arsenal karşılaşması bu akşam gerçekleşecek. Allianz Stadyumu'nda oynanacak müsabakada iki güçlü rakip kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın saati ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarından Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Arsenal maçı canlı izle ekranı

Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu senin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibinin belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Nefes kesen mücadeleler devam ederken bu akşam devlerin karşılaşması gerçekleşecek. Mal ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Bayern Münih- Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih- Arsenal maçı detayları

Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Arsenal maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de yayınlanacak.

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Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Arsenal maçı TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI TV8,5 CANLI İZLE

Bayern Münih - Arsenal maçını canlı takip etmek için işte TV8,5 canlı yayın kanalı;

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TV 8.5 YAYIN AKIŞI

  • 00:00 Barcelona - Psg
  • 00:10 B. Dortmund - Atletico Madrid
  • 00:30 Barcelona - Psg
  • 02:15 B. Dortmund - Atletico Madrid
  • 04:00 Barcelona - Psg
  • 05:45 Teknik Bakış
  • 06:30 Hollanda Eredivisie 30....
  • 07:40 Barcelona - Psg
  • 07:50 B. Dortmund - Atletico Madrid
  • 08:00 Avrupa Ve Konferans Ligi...
  • 09:00 Klasikler
  • 10:00 B. Dortmund - Atletico Madrid
  • 12:00 Barcelona - Psg
  • 14:00 Teknik Bakış
  • 15:00 Hollanda Eredivisie 30....
  • 16:10 Best Off
  • 16:30 Real Madrid - Manchester...
  • 17:00 Basın Toplantısı
  • 17:30 Uefa Konferans Ligi...
  • 18:30 Arsenal - Bayern Münih...
  • 20:30 Real Madrid - Manchester City
  • 21:15 Arsenal - Bayern Münih
  • 22:00 Bayern Münih - Arsenal
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