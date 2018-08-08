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- maçı Portekiz basınında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Benfica - Fenerbahçe maçı Portekiz basınında geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 08.08.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 15:00
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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında geniş yer buldu.

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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, 'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.

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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

Portekiz gazetesi 'nin karşılaşmada korkusuzca oyun sergilediğini, 69'uncu dakikada Cervi'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti.

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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

A Bola ayrıca karşılaşmada Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren Cervi'nin her zamanki gibi takımı için elinden geleni yaptığını ifade etti.

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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

Record gazetesi Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında Kartalların avantajlı olduğunu yazdı.

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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

Record ayrıca 'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi ifadelerini kullandı.

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- maçı Portekiz basınında
Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında

O Jogo gazetesi, 'ya galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Ferreya'nın yerine oyuna giren Castillo'nun atmak istediğini ancak Cervi'nin 69'uncu dakikada top ağlara gönderdiğini yazdı.

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