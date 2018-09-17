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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı

'nin Cezayirli futbolcusu 'nın, Konyaspor maçında şortunun altına giydiği uzun tayt dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 17.09.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 10:36
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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı

Başarılı 10 numaranın 2017 yılının ikinci yarısından bu yana şortunun altına uzun tayt giydiği ve bunun da dini inançlarına dayandığı öğrenildi.

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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı

Müslüman olan futbolcu, İslam inancına göre diz kapaklarının altına kadar uzayan bir tayt giyiyor. Dün akşam sosyal medyada da konuşulan Benzia, özellikle futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı.

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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı

Fransa'da ve ülkesinde fakirlere yaptığı yardımlarla da bilinen Benzia'yı çevresi, 'uysal, efendi ve olaysız' bir kişi olarak tanımlıyor.

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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı

Benzia, Fransa'da Lille forması giydiği dönemde de maçlara bu şekilde çıkıyordu.

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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
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Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı
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