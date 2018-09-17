Benzia'nın şortunun altına neden uzun tayt giydiği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia'nın, Konyaspor maçında şortunun altına giydiği uzun tayt dikkat çekmişti. Başarılı 10 numaranın 2017 yılının ikinci yarısından bu yana şortunun altına uzun tayt giydiği ve bunun da dini inançlarına dayandığı öğrenildi. Müslüman olan futbolcu, İslam inancına göre diz kapaklarının altına kadar uzayan bir tayt giyiyor. Dün akşam sosyal medyada da konuşulan Benzia, özellikle futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. Fransa'da ve ülkesinde fakirlere yaptığı yardımlarla da bilinen Benzia'yı çevresi, 'uysal, efendi ve olaysız' bir kişi olarak tanımlıyor. Benzia, Fransa'da Lille forması giydiği dönemde de maçlara bu şekilde çıkıyordu.