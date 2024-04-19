Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
12:50
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, Beşiktaş- Ankaragücü maçı ile başlıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet arzuluyor. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?