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Haberler Galeri Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:50

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, Beşiktaş- Ankaragücü maçı ile başlıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet arzuluyor. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Ligde çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazanamayan siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan 7 isim forma giyemeyecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşmasında iki akımında tek hedefi galibiyet. Peki Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Peki Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgisi.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

33. haftada Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşması 19 Nisan cuma günü saat 20:00'da başlayacak.

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Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 33. hafta

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan A.Gücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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