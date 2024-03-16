Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 16.03.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 19:49

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 2 maçtır mağlup olan Siyah Beyazlılar, seriyi sonlandırmak istiyor. Antalyaspor ise bu maçtan puan ya da puanlar alarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ''Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. BJK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. Hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Fernando Santos yönetimindeki Kara Kartal, kazanarak yeniden hava yakalamak istiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalya temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ''Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle'' araştırması yapıyor. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle ekranı…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı, 16 Mart 2024 Cumartesi günü yani bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Antalyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Van de Streek, Larsson, Buksa.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

SON DAKİKA