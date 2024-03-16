BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽ beIN Sports 1 ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. Hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Fernando Santos yönetimindeki Kara Kartal, kazanarak yeniden hava yakalamak istiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalya temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ''Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle'' araştırması yapıyor. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle ekranı... BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Beşiktaş Antalyaspor maçı, 16 Mart 2024 Cumartesi günü yani bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş Antalyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. İŞTE İLK 11'LER BEŞİKTAŞ: Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih. ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Van de Streek, Larsson, Buksa. BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. https://beinsports.com.tr/ KARTAL'DA 7 EKSİK! Mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda tam 7 eksik bulunuyor. Sakatlığı geçmeyen Salih, Chamberlain ve Tayfur forma giyemeyecek. Hafta boyunca idmana çıkamayan Al-Musrati de riske edilmeyecek. Cezalı olan Necip, Masuaku ve Ghezzal da olmayacak. Eksiklerin yerine defansta Worrall ve Bakhtiyor'ı görevlendirecek teknik heyet, orta sahada da Amartey'e forma verecek. SERGEN YALÇIN, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak. Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.