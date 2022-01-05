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Haberler Galeri Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 13:05

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

Turkcell Süper Kupa Finali'nde geçtiğimiz yılın Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası ikinci Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanın kupaya sahip olacağı mücadele öncesi futbolseverler, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Beşiktaş hasta, sakat ve korona olan 11 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise 4 futbolcu corona virüsü nedeniyle kadroda yer almadı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? İşte BJK Antalya yayın kanalı

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki takım geçtiğimiz sene Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve kupayı kazanan takım Beşiktaş olmuştu. Beşiktaş hasta, sakat ve corona olan 11 oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek. Diğer tarafta Nuri Şahin'in öğrencilerinde ise 4 oyuncuda koronavirüs tespit edildi. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? İşte BJK Antalya yayın kanalı

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanı oldukça yüksek olacak mücadelede Beşiktaş veya Antalyaspor'dan biri kupaya uzanacak. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Halil Umut Meler yöneteceği mücadelenin detayları belli oldu;

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

Beşiktaş Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

MAÇA DOĞRU

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Müsabakaya ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda düzenlenen toplantıya, iki takımın teknik sorumluları ile kaptanları katıldı.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, yaptığı açıklamada, "Yarın tüm gücümüzle Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın maç bittiğinde kupayı bütün camiamıza hediye etmek istiyoruz. Dünya Kupası'nın oynanacağı bir ülkede olmak çok farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya çalışacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada birçok oyuncusundan faydalanamayacağının hatırlatılması üzerine Karaveli, şu görüşlerini aktardı:

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

"Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak. Vaka sayıları dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de de sayılar hızla yükseliyor. Bundan nasibimizi aldık. Sadece oyuncuların sağlıkları açısından endişe duyuyoruz. Oyunla ilgili endişe yaratmıyor. Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar."

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

Eksik futbolcuların fazlalığı nedeniyle genç takımdan kadroya dahil ettikleri isimlere şans vereceklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Genç oyuncularımızı aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri yükseliyor. Onlar adına harika bir şans. Bu şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Plan dahilinde sahada olacaklar. Sayıyı tamamlamak için değil hak ettikleri için buradalar. Sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır." şeklinde görüş belirtti.

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