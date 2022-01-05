Turkcell Süper Kupa Finali'nde geçtiğimiz yılın Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası ikinci Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanın kupaya sahip olacağı mücadele öncesi futbolseverler, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Beşiktaş hasta, sakat ve korona olan 11 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise 4 futbolcu corona virüsü nedeniyle kadroda yer almadı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı bugün saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? İşte BJK Antalya yayın kanalı