Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
09:38
Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! "Fernando Santos'un oyun felsefesi..."
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bu sezon kötü sonuçlar almaya devam eden siyah-beyazlı takım, eski hocası Sergen Yalçın'ın başında olduğu Antalyaspor'a Bünyamin ve Buksa'nın golleriyle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın maçta iptal edilen penaltısı ise geceye damga vuran anlardan oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.