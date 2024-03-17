Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! "Fernando Santos'un oyun felsefesi..."

"BEŞİKTAŞ'IN 1.5 YILDIR VAR'A İSYAN ETMESİ ÇOK DOĞRU"

VAR 3 kez devreye girdi. Üçü de doğruydu. İlki Beşiktaş'ın aleyhine penaltı kararıydı. Gedson formayı çekti. Rakip kendini attı ya da atmadı, o ayrı konu. Ancak Galatasaray maçında Cenk'in formasından çekilmesinde üç maymunu oynayan VAR ve başındaki Koray Gençerler'in kulağı çınlasın. Beşiktaş'ın 1.5 yıldır VAR'a isyan etmesi çok doğru.