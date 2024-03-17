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Haberler Galeri Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! "Fernando Santos'un oyun felsefesi..."
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:38

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! "Fernando Santos'un oyun felsefesi..."

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bu sezon kötü sonuçlar almaya devam eden siyah-beyazlı takım, eski hocası Sergen Yalçın'ın başında olduğu Antalyaspor'a Bünyamin ve Buksa'nın golleriyle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın maçta iptal edilen penaltısı ise geceye damga vuran anlardan oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! Fernando Santos’un oyun felsefesi...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin ve Adam Buksa kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Ernest Muçi'den geldi.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! Fernando Santos’un oyun felsefesi...

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN İPTAL KARARI

Geceye damga vuran anlar ise, Rashica'nın son dakikalarda kullandığı penaltının iptal edilmesi oldu. Vuruş anında topun iki ayağına çarpması sebebiyle atılan penaltı iptal edildi.

SABAH Spor'unu usta yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan dünkü karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! Fernando Santos’un oyun felsefesi...

FATİH DOĞAN: ŞANSSIZLIK DA VAR!

VAR'ın aylar sonra doğru kullanımını ve Santos'un her geçen gün kan kaybeden oyununu başlıktan-manşetten vermeyi düşünürken unutulmayacak şansız bir penaltı olayını yaşadık. Rashica'nın penaltıda destek ayağı kayınca sağ ayakla vuruşunda top sol ayağa temas etti. Bilerek yapmak istesen vurduramazsın? Binde bir olacak olan bir hadise.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! Fernando Santos’un oyun felsefesi...

"BEŞİKTAŞ'IN 1.5 YILDIR VAR'A İSYAN ETMESİ ÇOK DOĞRU"

VAR 3 kez devreye girdi. Üçü de doğruydu. İlki Beşiktaş'ın aleyhine penaltı kararıydı. Gedson formayı çekti. Rakip kendini attı ya da atmadı, o ayrı konu. Ancak Galatasaray maçında Cenk'in formasından çekilmesinde üç maymunu oynayan VAR ve başındaki Koray Gençerler'in kulağı çınlasın. Beşiktaş'ın 1.5 yıldır VAR'a isyan etmesi çok doğru.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! Fernando Santos’un oyun felsefesi...

Gelelim oyuna... Gaziantep yenilgisi sonrası uyarılara rağmen Santos'un takımının beklentilerin gerisinde kaldığını söyleyelim. İlk 45 dakika Semih'in içeri çıkarsa gol şansının daha yüksek olacağı pozisyonda kendi vurmayı denemesi ön plana çıktı. 2-0 Beşiktaş'ın orta sahada iyi organize olamamasının faturası gibiydi.

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