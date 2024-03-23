Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından milli ara dönüşü yükselişe geçmeyi hedefliyor. Fernando Santos yönetimindeki Siyah Beyazlılar, milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirecek. Kara Kartal, ilk hazırlık karşılaşmasında Karadağ'ın Buducnost takımıyla karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık maçı ise VavaCars Fatih Karagümrük ile olacak. BJK maçı canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Peki Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Buducnost maçı canlı izle ekranı ve hazırlık karşılaşmasına ilişkin detaylar…