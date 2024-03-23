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Haberler Galeri Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 10:07

Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın tamamlanmasıyla milli ara başladı. Beşiktaş, milli arada iki hazırlık maçı oynanacak. Siyah Beyazlılar, ilk hazırlık maçında Buducnost ile karşı karşıya gelecek. Ligde bu sezon aldığı sonuçlarla beklentilerin uzağında kalan Kara Kartal, son olarak Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ''Beşiktaş Buducnost maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından milli ara dönüşü yükselişe geçmeyi hedefliyor. Fernando Santos yönetimindeki Siyah Beyazlılar, milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirecek. Kara Kartal, ilk hazırlık karşılaşmasında Karadağ'ın Buducnost takımıyla karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık maçı ise VavaCars Fatih Karagümrük ile olacak. BJK maçı canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Peki Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Buducnost maçı canlı izle ekranı ve hazırlık karşılaşmasına ilişkin detaylar…

Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Karadağ'ın Buducnost takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş Buducnost maçı, 23 Mart 2024 Cumartesi günü yani bugün saat 16.00'da oynanacak.

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Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş Buducnost maçı yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli ara başladı. Milli arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iki hazırlık maçı oynanacak.

Siyah Beyazlılar, ilk hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost ile kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşmanın ardından Kara Kartal, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Hazırlık karşılaşması 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

Beşiktaş Buducnost maçı CANLI İZLE ekranı | Beşiktaş Buducnost maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ RAKİP BAŞAKŞEHİR

Trendyol Süper Lig'de milli ara 30. hafta maçlarının sona ermesiyle başladı. 31. hafta fikstürüne göre siyah- beyazlılar ara dönüşünde Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan'da oynanacak.

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