Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadelesi devam ediyor. Bu kez Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. Son dönemde ivme yakalayan ve 3. sırada yer alan ev sahibi siyah beyazlılar 8. sıradaki rakip takımı ağırlıyor. Peki; Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, detaylar...