Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
09:48
Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?
Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftada Beşiktaş ve Galatasaray basketbol takımları karşı karşıya geliyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Ligin ilk yarısında karşılaşan iki takımda kazanan sarı kırmızılılar olmuştu. Peki; Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...