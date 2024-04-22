Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:48

Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftada Beşiktaş ve Galatasaray basketbol takımları karşı karşıya geliyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Ligin ilk yarısında karşılaşan iki takımda kazanan sarı kırmızılılar olmuştu. Peki; Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadelesi devam ediyor. Bu kez Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. Son dönemde ivme yakalayan ve 3. sırada yer alan ev sahibi siyah beyazlılar 8. sıradaki rakip takımı ağırlıyor. Peki; Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, detaylar...

Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - GALATASARAY EKMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftada Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Ekmas'ı ağırlıyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 22 Nisan bugün saat 20.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - GALATASARAY EKMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - GALATASARAY EKMAS MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebillirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı canlı izle! Potada derbi! Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda?
SON DAKİKA