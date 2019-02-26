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- maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...

Fenerbahçeli futbolcu 'e derbisi sonunda siyah beyazlı tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel bakın bu tepkiye nasıl yanıt verdi...

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 10:21
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...

Vodafone Park'ta ile 'nin 3-3 berabere kaldığı derbinin sonunda ilginç bir olay yaşandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...

İşte 'nin Slovak stoperi ile siyah beyazlı bir taraftar arasındaki ilginç diyalog...

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...

ile arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu 'e tribünden tesbih atıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...

Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...
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