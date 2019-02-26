Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonunda Skrtel'e tribünden tesbih atılınca...

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e Beşiktaş derbisi sonunda siyah beyazlı tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel bakın bu tepkiye nasıl yanıt verdi... Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 3-3 berabere kaldığı derbinin sonunda ilginç bir olay yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel ile siyah beyazlı bir taraftar arasındaki ilginç diyalog... Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.