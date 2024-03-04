Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: "Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş"

BÜLENT TİMURLENK: BİLARDO TOPLARI

Son üç maçında orta sahayı rakibe vermiş Galatasaray deplasman derbisinde geçiş arayan taraf olur muydu? Bunu Beşiktaş'ın orta saha tercihleri belirleyecekti. Gedson'dan sonra Salih de yokken ev sahibinin oyunu set hücumlarına çevirebilecek ne ezberi ne de becerisi vardı. Bu kadrolarla Beşiktaş ilk golü atmadığı sürece maçtan puanlarla ayrılamaz gerçeğiyle çaldı ilk düdük. Ve dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren gol…