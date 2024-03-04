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Haberler Galeri Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: "Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş"
Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:22

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: "Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti ve 2 puan farkla yeniden liderliğe yükseldi. SABAH Spor'un yazarları Bülent Timurlenk, Fatih Doğan, Murat Özbostan ve Ali Gültiken tartışmalı kararların olduğu karşılaşma hakkında çarpıcı sözler kaleme aldı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş

Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle ilk galibiyetini yaşadı. Daha önce Dolmabahçe'de oynanan 7 derbinin 6'sını Beşiktaş kazanırken, bir maç da beraberlikle sona ermişti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş

Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 46 puanda kaldı. Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, olaylı derbinin ardından tartışmalı pozisyonlarla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş

BÜLENT TİMURLENK: BİLARDO TOPLARI

Son üç maçında orta sahayı rakibe vermiş Galatasaray deplasman derbisinde geçiş arayan taraf olur muydu? Bunu Beşiktaş'ın orta saha tercihleri belirleyecekti. Gedson'dan sonra Salih de yokken ev sahibinin oyunu set hücumlarına çevirebilecek ne ezberi ne de becerisi vardı. Bu kadrolarla Beşiktaş ilk golü atmadığı sürece maçtan puanlarla ayrılamaz gerçeğiyle çaldı ilk düdük. Ve dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren gol…

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş

Okan Buruk, Zaha ve Sergio gibi safralarından kurtulmuş, hafiflemiş ama kadro derinliğini kaybetmişti. Skoru korumak için de önünde bir 90 dakika vardı. 1-0 sonrasında gereksiz yere yaslandıklarında ev sahibinde Rashica dışında hücumda ayakta kalan olmayınca çok da zorlanmadılar gittiler devreye. Beşiktaş, 45 dakikada 2 hücum geliştirebilmiş, seyircisine ikinci 45 için söz veren takımdı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş

"BURUK'UN KULÜBEDE İNANDIRICI HAMLESİ YOKTU"

Hamleler Santos'tan geldi. Orta sahayı bir eksiltip, 20 dakika boyunca Muçi'yi 8'e çekmesi, Rashica'yı forvet arkasına, Semih'i sola, Cenk'i en uca alması Galatasaray savunmasına iki kez zorluk çıkarttı ki ikisinde de Beşiktaş derbilerini "Kötü" oynayan Muslera sahnedeydi. Buruk'un kulübede inandırıcı hamlesi yoktu, güvendikleriyle oynadı ve kötü Beşiktaş'ı vasat futboluyla devirmeyi başardı. Maçın adamı tüm ağrılarına rağmen savunmada ve bağlantıda sağlam duran Kaan Ayhan…

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