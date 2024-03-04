Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:22
Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası bomba sözler: "Okan Buruk, Zaha ve Sergio safralarından kurtulmuş"
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti ve 2 puan farkla yeniden liderliğe yükseldi. SABAH Spor'un yazarları Bülent Timurlenk, Fatih Doğan, Murat Özbostan ve Ali Gültiken tartışmalı kararların olduğu karşılaşma hakkında çarpıcı sözler kaleme aldı.