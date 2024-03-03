Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI İZLE | Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranında!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam 355. kez kozlarını paylaşacak. Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile zirve mücadelesinde olan Aslan, Kara Kartal karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Siyah Beyazlılar ise ezeli rakibini yenerek taraftarı önünde galibiyet sevincini tatma peşinde olacak. Futbolseverler ''Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmasına başladı. Halil Umut Meler'in yöneteceği BJK GS derbisi canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın izle…