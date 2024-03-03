Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI İZLE | Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranında!

Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
11:46
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oluyor. Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Fernando Santos yönetimindeki Kartal, taraftarı önünde Aslan'ı yenerek moral depolamak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Haftanın en kritik mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise ''Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. BJK GS derbi maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.