Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Vodafone Park'ın tribünlerindeki bir bayan taraftar ise güzelliğiyle dikkat çekti. O güzel bakın kim çıktı... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor maçını tribünden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar, siyah beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson için pankart açtılar. Beşiktaş - Atiker Konyaspor karşılaşmasını teknik direktör Mehmet Özdilek de tribünden takip etti. Hafta ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından ismi Beşiktaş ile anılan Mehmet Özdilek, karşılaşmayı tribünden izledi. Mehmet Özdilek, siyah beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Özdilek, Beşiktaşlı taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.