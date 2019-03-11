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- maçına damga vuran güzel!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında , Atiker 'u 3-2 mağlup etti. Vodafone Park'ın tribünlerindeki bir bayan taraftar ise güzelliğiyle dikkat çekti. O güzel bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 10:52
Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında , evinde Atiker 'u ağırladı. Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker maçını tribünden izledi.

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Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson için pankart açtılar.

Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

- Atiker karşılaşmasını teknik direktör Mehmet Özdilek de tribünden takip etti.

Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Hafta ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından ismi ile anılan Mehmet Özdilek, karşılaşmayı tribünden izledi.

Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Mehmet Özdilek, siyah beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Beşiktaş - Konyaspor maçına damga vuran güzel!

Özdilek, Beşiktaşlı taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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