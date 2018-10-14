Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

, 'yü 'nın elinden kapmaya çalışıyor

Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 11:32
Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen 'un 17 yaşındaki 10 numarası Orkun Kökcü'nün 'ya imza atmasının an meselesi olması Siyah-Beyazlı Kulübü yeniden harekete geçirdi.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

Transfer komitesi başkanı , genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek 'Şartları yeniden konuşalım' teklifinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

yöneticisi ayın 19'unda 'ya giderek Orkun'u Siyah-Beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

'in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor. Güner'in bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

Bu sezonun başında genç oyuncunun bonservisi için 'tan 1 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Siyah-Beyazlılar rakamı yüksek bulurak bu transferden vazgeçmişti.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

Orkun için İngiltere ekiplerinden 'nin de ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Genç oyuncunun 'ın yeni teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Barcelona'nın elinden kapmaya çalışıyor

Serkan Reçber 'ta görev aldığı dönem Orkun Kökcü transferini çok istediğini belirtmişti.

BİZE ULAŞIN