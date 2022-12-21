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Haberler Galeri Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 21.12.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 20:41

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçında Şanlıurfaspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan takım, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, "Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına hız verdi. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı A Spor canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı A canlı yayın linki ve tüm detaylar.

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası ZTK Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı ekip evinde kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek isterken Urfa temsilcisi zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Heyecan dolu müsabakayı A Spor canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler "Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle" araştırmasına çıktı. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle…

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası ZTK Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabaka, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 21:00'da başlayacak.

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Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası ZTK Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Burak Pakkan'ın yöneteceği mücadele, A Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE EKRANI

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası ZTK Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ-ŞANLIURFASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele Alli, Muleka, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Abdulsamet, Mehmet, Seyit, Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası ZTK Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan Siyah-Beyazlı takımda, 2 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

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