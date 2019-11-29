Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi
Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında evinde Slovan Bratislava'yı, 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibitiyetini aldı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren gollerin Enzo Roco ve Adem Ljajic'ten (p) gelmesine karşın siyah beyazlı taraftarın beğenisini kazanan, bir başka isim oldu ve maç sonrasında üçlüyü de o isim çektirdi.
Giriş Tarihi: 29.11.2019
00:27
Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
00:34
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