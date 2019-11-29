Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı Vodafone Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip 35.dakikada Erik Daniel'ın attığı golle 1-0 öne geçerken siyah beyazlılar ikinci yarıda bulduğu 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve gruptaki ilk puanlarının sahibi oldu. Temsilcimize zaferi getiren goller Enzo Roco ve Adem Ljajic'ten gelmesine karşın siyah beyazlı taraftarın beğenisini kazanan oyuncu başkası oldu. Maç sonrasında üçlüyü çektiren isim de oydu...