Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

, K Grubu 5. maçında evinde 'yı, 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibitiyetini aldı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren gollerin Enzo Roco ve Adem Ljajic'ten (p) gelmesine karşın siyah beyazlı taraftarın beğenisini kazanan, bir başka isim oldu ve maç sonrasında üçlüyü de o isim çektirdi.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 00:34
Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

K Grubu 5. maçında temsilcimiz , Slovakya ekibi 'yı Vodafone Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip 35.dakikada Erik Daniel'ın attığı golle 1-0 öne geçerken siyah beyazlılar ikinci yarıda bulduğu 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve gruptaki ilk puanlarının sahibi oldu. Temsilcimize zaferi getiren goller Enzo Roco ve Adem Ljajic'ten gelmesine karşın siyah beyazlı taraftarın beğenisini kazanan oyuncu başkası oldu. Maç sonrasında üçlüyü çektiren isim de oydu...

Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

, K Grubu'ndaki ilk galibiyetini karşısında elde etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

Grubundaki ilk 4 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 5. hafta karşılaşmasında ise Slovakya temsilcisi 'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.

Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

K Grubu'ndaki 4 yenilginin ardından kazanan , 3 puana yükseldi.

Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

Kötü rekoru sonlandırdı

Siyah-beyazlı ekip, 'yı 2-1 yenerek Avrupa kupalarında üst üste yenilme şansızlığını da sonlandırdı.

Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

Geçen sezon Malmö'ye mağlup olan , bu sezon da üst üste 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa kupalarındaki en uzun yenilgi serisiyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlılar, karşısında sevinmeyi bildi.

Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı, maç sonrasında üçlüyü o çektirdi

Vodafone Park'ta 3 maç sonra kazandı

, Avrupa kupalarında evindeki 3 maçın ardından kazanmayı başardı.

BİZE ULAŞIN