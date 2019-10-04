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'a yenildi, taraftar çıldırdı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında , sahasında İngiltere temsilcisi Wanderers'a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında ve sonrasında siyah beyazlı taraftarların hedefinde iki isim vardı.

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 07:49
Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , Avrupa arenasında da bekleneni veremiyor.

Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti.

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Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

Slovan Bratislava'dan sonra Wanderers karşısında da mağlup olan , grupta son sırada yer aldı.

Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

GALİBİYETİ UNUTTU

, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan , Gazişehir Gaziantep ile Trabzonspor maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş Wolverhampton'a yenildi, taraftar çıldırdı!

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Slovan Bratislava ve Wanderers'a mağlup oldu.

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