Giriş Tarihi: 17.03.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
15:18
Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga'da buldu! İşte Santos'un yeni yıldızı...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fernando Santos'un raporları doğrultusunda adımlarını atıyor. Deneyimli teknik adam eleştiriler alsa da istediği yıldızları yönetime iletti. Beşiktaş, yeni sezon için panzerini Bundesliga'da buldu.