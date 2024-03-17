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Haberler Galeri Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga'da buldu! İşte Santos'un yeni yıldızı...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 15:18

Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga'da buldu! İşte Santos'un yeni yıldızı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fernando Santos'un raporları doğrultusunda adımlarını atıyor. Deneyimli teknik adam eleştiriler alsa da istediği yıldızları yönetime iletti. Beşiktaş, yeni sezon için panzerini Bundesliga'da buldu.

Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga’da buldu! İşte Santos’un yeni yıldızı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga’da buldu! İşte Santos’un yeni yıldızı...

Galatasaray yenilgisiyle başlayan mağlubiyet serisinde geçen hafta Gaziantep FK'ye kaybeden siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor mücadelesini de puansız tamamladı. Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 46 puanda kaldı.

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Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga’da buldu! İşte Santos’un yeni yıldızı...

RASHİCA'NIN PENALTIDAN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı. Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti.

Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga’da buldu! İşte Santos’un yeni yıldızı...

Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

Beşiktaş yeni panzerini Bundesliga’da buldu! İşte Santos’un yeni yıldızı...

SANTOS DA ÇARE OLAMADI

Beşiktaş'ta bu sezon 5. teknik adam olarak görev yapan Fernando Santos da siyah-beyazlı takımdaki kötü gidişe çare olamadı. Siyah-beyazlı takımın başında 11 maçına çıkan Santos, 5. yenilgisini yaşadı.

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