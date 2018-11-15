Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Quaresma'ya Çin'den iki teklif var. Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor. Yaşanan maddi problemler ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginlik, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabilir. Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkan ve asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Ricardo Quaresma'nın devre arasında ayrılması gündemde. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiriyor. İlk geldiği 2010 yılında çok başarılı olamayan ancak 2015-2016 sezonundaki dönüşüye birlikte siyah-beyazlı kulüpte 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, Çin kulüplerinin radarına girdi. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den 2 kulüp teklif getirdi.