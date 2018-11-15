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'a Quaresma piyangosu

'ın Portekizli yıldızı 'nın Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Quaresma'ya Çin'den iki teklif var.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2018 11:36
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken , bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor.

Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

Yaşanan maddi problemler ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginlik, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabilir.

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Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkan ve asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan 'nın devre arasında ayrılması gündemde.

Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

Portekizli yıldız, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiriyor.

Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

İlk geldiği 2010 yılında çok başarılı olamayan ancak 2015-2016 sezonundaki dönüşüye birlikte siyah-beyazlı kulüpte 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, Çin kulüplerinin radarına girdi.

Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den 2 kulüp teklif getirdi.

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