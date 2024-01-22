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Haberler Galeri Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:30

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakibi kim oldu araştırılıyor. 18 Ocak'ta oynanan mücadelelerin ardından 5. tur maçları sona ermişti. Şimdi ise gözler Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi birçok takımın eşlemelerinin nasıl olduğunda. Bu turda müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi kim oldu?

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

Bugün yapılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakimi kim oldu sorusunun yanıtı A Spor ekranlarında yayınlanan canlı kura çekilişi ile belli oldu. Peki; Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu, hangi takım? İşte, Ziraat Türkiye Kupası eşleşme sonuçları...

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

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Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

ZTK SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu.

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞME SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği- Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Samsunspor - Fatih Karagümrük

Ankaragücü - Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Fenerbahçe- Gaziantep

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