Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!

Bugün yapılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakimi kim oldu sorusunun yanıtı A Spor ekranlarında yayınlanan canlı kura çekilişi ile belli oldu. Peki; Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu, hangi takım? İşte, Ziraat Türkiye Kupası eşleşme sonuçları...