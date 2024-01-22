Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
14:30
Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakibi kim oldu araştırılıyor. 18 Ocak'ta oynanan mücadelelerin ardından 5. tur maçları sona ermişti. Şimdi ise gözler Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi birçok takımın eşlemelerinin nasıl olduğunda. Bu turda müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi kim oldu?