Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Şenol Güneş'in, A Milli Takım'a gitmesinin ardından siyah-beyazlıların hangi antrenörle yola devam edeceği açıklanmak üzere. Yeni hocayla birlikte takımda köklü bir değişiklik yaşanacak. Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in görevi sezon sonu bırakıp Milli Takıma gitme kararı alması sonrası sarsılmıştı. Yönetim içindeki kulislerde birçok teknik adamın ismi anılırken bu görev için en kuvvetli adayın Guti Hernandez olduğu öğrenildi. İspanyol teknik adam da olası bir göreve gelme durumunda kendi raporunu hazırladı. Bu raporda takımı adeta baştan yaratacak olan Hernandez, birçok oyuncuyla ilgili görüşlerini detaylıca açıkladı. İşte o detaylar... - Dorukhan takımın değişilmez oyuncusu olacak. Bütün gelecek teklifleri reddedin. - Quaresma ile kesinlikle yollarımızı ayırmalıyız.