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'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

'la büyük başarılara imza atan 'in, A 'a gitmesinin ardından siyah-beyazlıların hangi antrenörle yola devam edeceği açıklanmak üzere. Yeni hocayla birlikte takımda köklü bir değişiklik yaşanacak.

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Giriş Tarihi: 03.03.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 14:56
Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

yönetimi, 'in görevi sezon sonu bırakıp Milli Takıma gitme kararı alması sonrası sarsılmıştı.

Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

Yönetim içindeki kulislerde birçok teknik adamın ismi anılırken bu görev için en kuvvetli adayın Guti Hernandez olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

İspanyol teknik adam da olası bir göreve gelme durumunda kendi raporunu hazırladı.

Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

Bu raporda takımı adeta baştan yaratacak olan Hernandez, birçok oyuncuyla ilgili görüşlerini detaylıca açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

İşte o detaylar...

Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

- Dorukhan takımın değişilmez oyuncusu olacak. Bütün gelecek teklifleri reddedin.

Beşiktaş'ın yeni hocası raporunu bile yazdı!

- Quaresma ile kesinlikle yollarımızı ayırmalıyız.

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