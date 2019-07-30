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  • Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

'ta farkı! bile...

Beşiktaşlı futbolcular, siyah beyazlı takımın teknik direktörü 'nın yeni sistemine alışmak için büyük gayret gösteriyor... İşte Abdullah Avcı'nın 'ta yaratmak istediği sistemin detayları...

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 30.07.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 12:35
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

Sahaya doğru şekilde yayılmış oyuncuların, hızlı ve bol paslaşması, oyunun yönünü çabuk değiştirmesi ve süratli bir şekilde defans arasına ince paslar atması gibi meziyetler Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

BAŞAKŞEHİR'DE 5 SENE BEŞİKTAŞ'TA BİRKAÇ AY DEMEK

Uzun yıllar çalıştırdığı Başakşehir'de, bu oyun tarzını yerleştirmeyi başarmış Avcı'nın, aynı oyunu Beşiktaş'a uygulatması kendisinden beklenen tek gerçek.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

Ancak; 'ın Medipol Başakşehir gibi uzun seneler beklemeye tahammülünün olmadığı da bilinen diğer gerçek. Bir anlamda da 'Başakşehir'deki 5 sene Beşiktaş'ta birkaç ay demek'.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

camiasının bu gerçeklerin çarpışmasından umduğu şey ise siyah beyazlı takımın iyi futbol oynayarak kazanması ve şampiyon olması.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

Zira ; zorlu bir süreçten geçtikten sonra, Şenol Güneş döneminin ilk senesinde, şu ankine benzer bir oyun tarzını kısa sürede oynamaya başlamış ve şampiyon olmuştu.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

Şimdi aynı şeyi Abdullah Avcı yapmak istiyor ve siyah-beyazlı futbolcuları alışkanlıklarından uzaklaştırarak, tüm takıma futbolun en basit tarafını oynatmaya çalışıyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

Avcı, bunun için hiç vakit kaybetmeden daha ilk günkü idmandan başlayarak, büyük bir sabır içinde, sürekli olarak aynı oyun planını çalıştırıyor ve bu oyun tarzını defalarca tekrarlatıyor.

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