Beşiktaş'ta Abdullah Avcı farkı! Quaresma bile...

Beşiktaşlı futbolcular, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yeni sistemine alışmak için büyük gayret gösteriyor... İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yaratmak istediği sistemin detayları... Sahaya doğru şekilde yayılmış oyuncuların, hızlı ve bol paslaşması, oyunun yönünü çabuk değiştirmesi ve süratli bir şekilde defans arasına ince paslar atması gibi meziyetler Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazı. BAŞAKŞEHİR'DE 5 SENE BEŞİKTAŞ'TA BİRKAÇ AY DEMEK Uzun yıllar çalıştırdığı Başakşehir'de, bu oyun tarzını yerleştirmeyi başarmış Avcı'nın, aynı oyunu Beşiktaş'a uygulatması kendisinden beklenen tek gerçek. Ancak; Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir gibi uzun seneler beklemeye tahammülünün olmadığı da bilinen diğer gerçek. Bir anlamda da 'Başakşehir'deki 5 sene Beşiktaş'ta birkaç ay demek'. Beşiktaş camiasının bu gerçeklerin çarpışmasından umduğu şey ise siyah beyazlı takımın iyi futbol oynayarak kazanması ve şampiyon olması. Zira Beşiktaş; zorlu bir süreçten geçtikten sonra, Şenol Güneş döneminin ilk senesinde, şu ankine benzer bir oyun tarzını kısa sürede oynamaya başlamış ve şampiyon olmuştu. Şimdi aynı şeyi Abdullah Avcı yapmak istiyor ve siyah-beyazlı futbolcuları alışkanlıklarından uzaklaştırarak, tüm takıma futbolun en basit tarafını oynatmaya çalışıyor. Avcı, bunun için hiç vakit kaybetmeden daha ilk günkü idmandan başlayarak, büyük bir sabır içinde, sürekli olarak aynı oyun planını çalıştırıyor ve bu oyun tarzını defalarca tekrarlatıyor.