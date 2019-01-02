Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

'in ilk yarısını 26 puanla 7'nci sırada tamamlayan , 2'nci devre hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk yarının son maçını 22 Aralık'ta Kasımpaşa ile oynayan ve karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekibe, teknik direktör tarafından 11 gün izin verilmişti. Yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarını devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak. [DHA]

Giriş Tarihi: 02.01.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 11:59
Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

Teknik direktör ile sözleşme uzatmaya hazırlanan yönetimi, tecrübeli hocanın kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini de onayladı.

Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

kamp öncesi yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunacak hiçbir futbolcunun kampta olmamasını isteyince yönetimin satış listesine koyduğu isimler kampa dahil edilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

Beş aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Ricardo Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan da teknik direktör tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

Tolgay Arslan'ın affedilmesine rağmen bazı kulüplerle temas halinde olması ve kendisi ile ilgilenen kulüplerinin ciddi girişimlerde bulunmasından dolayı satış süreci sonuçlanıncaya kadar takıma alınmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

'ta satış listesinde olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmeyen diğer dört isim ise şöyle:

Tolga Zengin

Beşiktaş'ta flaş karar! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı...

Vagner Love

BİZE ULAŞIN