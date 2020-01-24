Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Şenol Güneş'in ardından takım başına getirilen tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ın başında 27 maça çıkan Abdullah Avcı; 11 galibiyet 3 beraberlik 13'te yenildi alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'dan Erzurumspor'a yenilen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görüntüsü olay olmuş, Beşiktaş taraftarı da istifa çağrılarında bulunmuştu. Beşiktaş'ta Avcı'nın ayrılığından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlanırken ilk görüşmelerin de yakın zamanda gerçekleşeceği iddia edildi. İşte o isim ve Beşiktaş'la adı geçen adaylar...