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  • Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...

'ta görüşmeler başlıyor! İşte adayları...

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Şenol Güneş'in ardından takım başına getirilen tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ın başında 27 maça çıkan Abdullah Avcı; 11 galibiyet 3 beraberlik 13'te yenildi alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'dan Erzurumspor'a yenilen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görüntüsü olay olmuş, Beşiktaş taraftarı da istifa çağrılarında bulunmuştu. Beşiktaş'ta Avcı'nın ayrılığından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlanırken ilk görüşmelerin de yakın zamanda gerçekleşeceği iddia edildi. İşte o isim ve Beşiktaş'la adı geçen adaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 21:22
Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...

Kulübünün yollarını ayırdığı 'nın siyah-beyazlı takım kariyeri kısa sürdü. Eski başkan döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamayan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, ve Ziraat 'nda alınan kötü sonuçların ardından Avcı ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...

, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezonki resmi maçların çoğundan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

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Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...

, 'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Avcı'nın yönetiminde bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kupanın son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen siyah-beyazlı takım, 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...

'nın takımdan ayrılmasında özellikle evinde oynadığı son 2 karşılaşmadaki mağlubiyetler büyük rol oynadı. Ligde lider Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen , Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...
Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı kurmaylar Futbol Direktörü Ali Naibi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verdi. Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...
SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞÜLECEK!
Yen teknik adam konusunda arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi taraftarın takımın başında ısrarla görmek istediği Sergen Yalçın'la bir görüşme yapacak.
Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor! İşte teknik direktör adayları...
TEK ADAY SERGEN DEĞİL
Sergen Yalçın'la görüşme sağlayacak olan Beşiktaş'ta orta yol bulunamaması halinde diğer alternatiflere yönelinecek. Listesinde birçok isim bulunan siyah-beyazlı kurmaylar dünya yıldızını da hedefte tutuyor.
İşte Beşiktaş'ta diğer teknik direktör adayları...
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