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'ta ilk yolcu ! İngiliz ekibiyle anlaştı

'ta transfer döneminin ilk yolcusu oluyor. Hollandalı oyuncu İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 23:50
Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan 'ta, Hollandalı oyuncu 'in transferinde sona gelindi.

Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

Burak Yılmaz ve Nicolas Isimath-Mirin'i renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı başlayan 'ta ilk ayrılık gerçekleşmek üzere.

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Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

DHA'nın haberine göre 'ın Hollandalı oyuncusu , İngiltere Premier Lig ekibi ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

Kulübü'nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre , Beşiktaş'a 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve 'in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

'ın 2017'nin Ocak ayında renklerine bağladığı Hollandalı yıldız, siyah beyazlı formayla ilk sezonunda çıktığı 18 lig maçında 5 gol atıp 4 asist yaptı ve ligde kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

Sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde görev aldığı 89 maçta 29 gol atıp 12 asist yaptı.

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