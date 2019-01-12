Beşiktaş'ta ilk yolcu Ryan Babel! İngiliz ekibiyle anlaştı

Beşiktaş'ta transfer döneminin ilk yolcusu Ryan Babel oluyor. Hollandalı oyuncu İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in transferinde sona gelindi. Burak Yılmaz ve Nicolas Isimath-Mirin'i renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı başlayan Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşmek üzere. DHA'nın haberine göre Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Kulübü'nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre Fulham, Beşiktaş'a 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve Ryan Babel'in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş'ın 2017'nin Ocak ayında renklerine bağladığı Hollandalı yıldız, siyah beyazlı formayla ilk sezonunda çıktığı 18 lig maçında 5 gol atıp 4 asist yaptı ve ligde kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerinde görev aldığı 89 maçta 29 gol atıp 12 asist yaptı.