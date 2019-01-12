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  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

'ta takımı 'ın üzerine kuruyor

Ligin ilk devresini 26 puanla 7'nci sırada bitiren ikinci yarıdan oldukça umutlu.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 12:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

3 Ocak'tan itibaren Antalya'nın Belek bölgesinde 9 gün süren bir kamp gerçekleştiren siyah beyazlı takımda, yıllardır yapılamayan 'kampa transferlerin yetişmesi' olayının gerçekleşmesi en başta teknik direktör 'i fazlasıyla mutlu etti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

Devre arası transfer dönemi için santrfor ve stoper takviyesini ilk şart koşan tecrübeli teknik adam, kampın ilk gününde 'ın, 4'üncü gününde de Isimat Mirin'in takıma katılmasıyla moral olarak üst seviyede bir kamp dönemi geçirdi.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

Yaklaşık 2 aydır takım idmanı yapmadığı için kondisyon olarak yetersiz gördüğü Burak'a özel program hazırlayan Güneş, golcü oyuncusunu İstanbul'daki çalışmalarda takıma dahil etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

Hazır durumda gelen Isimat Mirin'in ise takıma çok kısa sürede adapte olması ve Vida ile iyi bir uyum yakalayacağının sinyallerini vermesi yine olumlu bir gelişme olarak göze çarptı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

TÜM OYUN PLANI BURAK YILMAZ ÜZERİNE KURULU

Teknik direktör , 2 sezondur ısrarla istediği 'a o kadar güveniyor ki, kampta takımı adeta golcü oyuncuya göre hazırladı demek yanlış bir ifade olmaz.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

Sürekli olarak gruplar halinde pas ağırlıklı ve araya adam kaçırarak gol pozisyonu yakalama çalışması yaptıran Güneş'in bunu yaptırmaktaki amacı, tabii ki merkezli bir oyun sistemini uygulatma isteği.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımı Burak Yılmaz'ın üzerine kuruyor

Burak'ın genel oyun yapısının da bu şekilde olduğu düşünüldüğünde Antalya'daki çalışmaların Burak olmasa bile o varmış gibi yapılması, Güneş'in ona olan güvenini gösteriyor.

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