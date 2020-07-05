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Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İlk olarak Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, daha sonra Rebocho'yu takımdan göndermişti. Sözleşmesinin son yılındaki isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız isimle ilgili ise flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





