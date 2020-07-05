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'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İlk olarak Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, daha sonra Rebocho'yu takımdan göndermişti. Sözleşmesinin son yılındaki isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız isimle ilgili ise flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 11:48
Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Yeni sezonda takımın 60 milyon Euro olan bütçesini 30 milyon Euro'ya indirmeyi planlayan oyuncu ücretlerinde beklenen oranda indirim gerçekleştiremezken alternatif çözüm arayışlarını girdi.

Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Sözleşmesi devam eden yüksek ücretli oyunculara yolları ayırıp hem bonservis kazanmak hem de maaş yükünden kurtulmayı hedefleyen siyah beyazlılarda planları içinde yok.

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Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro'ya yaklaşan Hırvat stoperin sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılması için yönetim menajerine talimat verdi.

Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

4.5 YILDA TOPLAM 15 MİLYON EURO
2017-18 sezonun devre arasında bonservis ödenmeden siyah beyazlı takımı katılan Vida ile her sezon için 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4.5 yıllık anlaşma imzalandı.

Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Hırvat 'nda da görev yapan Vida'ya ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilirken, menajerine de 1.2 milyon Euro ödendi.

Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Başka bir deyişle önümüzdeki sezon takımın bütçesi 30 milyon Euro'ya indirilmesi planlanırken kalması durumunda tüm bütçenin yüzde 10'u olan 3 milyon Euro yıllık garanti ücret olarak Vida'ya ödenecek.

Beşiktaş'ta yıldız isim satılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

ÇİZME EKİPLERİ YAKIN MARKAJDA
Siyah beyazlı yönetiminin 8 milyon Euro istediği Vida için ve takımlarından teklifler geldiği fakat bonservis ücreti konusunda kararsız kaldıkları iddia edildi.

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