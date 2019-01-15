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- maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

son 16 turu maçında sahasında 'ı ağırlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak maçla ilgili detaylar burada...

Giriş Tarihi: 15.01.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 09:41
Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

son 16 turu ilk maçında ile , bu akşam karşı karşıya gelecek.

Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.50'de başlayacak ve Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

ve arasında oynanacak karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Galatasaray'ın MUHTEMEL 11'i

İsmail Çipe

Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Mariano

Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Maicon

Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Ahmet Çalık

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