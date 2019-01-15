Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Boluspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak maçla ilgili detaylar burada... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Boluspor, bu akşam karşı karşıya gelecek. ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.50'de başlayacak ve Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Boluspor ve Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Galatasaray'ın MUHTEMEL 11'i İsmail Çipe Mariano Maicon Ahmet Çalık