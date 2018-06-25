Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

Transferde ağırdan alan Beşiktaş artık iyice gaza basmaya başladı. Forvet takviyesi için bir süredir çeşitli isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta temaslarını yoğun olarak sürdürdüğü Wilfried Bony konusunda ise mutlu sona çok yaklaştı. İlk olarak oyuncunun menajeri ile masaya oturan Beşiktaşlı yöneticiler oyuncudan olumlu dönüş almış, ardından da kulübü Swansea'ye kiralama teklifinde bulunmuştu. Fakat İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın önerdiği 3 milyon euroyu düşük bulunca transfer çıkmaza girmişti. Olayı çözen ise Wilfried Bony oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Swansea yönetimine küme düşen bir takımda oynamak istemediğini, transfere onay verilmezse gelecek sezon kendisinden fayda alamayacaklarını ifade etti. SWANSEA İLE SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK Bunun üzerine geri adım atan İngilizlerin, tekrar bir görüşme yapmak için Beşiktaş'a haber yolladığı kaydedildi. İki kulüp rakam konusunda anlaşırsa, 1.81 boyundaki Fildişili forvet satın alma opsiyonuyla kiralanacak.