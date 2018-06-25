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Bony resti çekti, 'a geliyor

Giriş Tarihi: 25.06.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 10:45
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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

Transferde ağırdan alan artık iyice gaza basmaya başladı.

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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

Forvet takviyesi için bir süredir çeşitli isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta temaslarını yoğun olarak sürdürdüğü Wilfried Bony konusunda ise mutlu sona çok yaklaştı.

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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

İlk olarak oyuncunun menajeri ile masaya oturan lı yöneticiler oyuncudan olumlu dönüş almış, ardından da kulübü Swansea'ye kiralama teklifinde bulunmuştu.

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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

Fakat İngiliz ekibi, 'ın önerdiği 3 milyon euroyu düşük bulunca transfer çıkmaza girmişti. Olayı çözen ise Wilfried Bony oldu.

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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

29 yaşındaki futbolcu, Swansea yönetimine küme düşen bir takımda oynamak istemediğini, transfere onay verilmezse gelecek sezon kendisinden fayda alamayacaklarını ifade etti.

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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

SWANSEA İLE SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK

Bunun üzerine geri adım atan İngilizlerin, tekrar bir görüşme yapmak için Beşiktaş'a haber yolladığı kaydedildi.

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Bony resti çekti, 'a geliyor
Bony resti çekti, Beşiktaş'a geliyor

İki kulüp rakam konusunda anlaşırsa, 1.81 boyundaki Fildişili forvet satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

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